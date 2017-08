A parlamentaria de En Marea Eva Solla advertiu de que o informe do Consello de Contas sobre o orzamento do Servizo Galego de Saúde (Sergas) "constata" o carácter "estrutural" do sector privado no gasto sanitario, a "precariedade" e a "temporalidade" dos traballadores e o "escurantismo" que representa a "falta de transparencia" de varios servizos.

Eva Solla de En Marea denuncia a situación da sanidade pública | Fonte: Europa Press

A deputada, este xoves nunha rolda de prensa, interpretou que esta situación "dá a razón" ás reclamacións de En Marea e vai na liña da "precariedade" denunciada polos traballadores do Sergas, ante o cal considera que Sanidade "debería pedir desculpas".

En primeiro lugar, o informe do Consello de Contas recolle, segundo censurou Solla, o "cambio de modelo" sanitario segundo o cal a atención primaria "sofre un recorte do 5,8 por cento" e que a sanidade pública "soamente representa xa o 1,7 por cento".

En canto ao gasto, ante a "limitada" e "insuficiente" capacidade dos créditos iniciais, a xuízo de En Marea, o documento ratifica que a consellería recorre "de forma periódica" a xerar gastos sobre os que o Consello de Contas declara que "non é unha praxe desexable".

Desa forma, estes investimentos aumentan o peso do gasto privado --nun 0,9 por cento--, o que presenta "cada ano" a "falta de cumprimento" do orzamento e da Lei Xeral de Sanidade e a Lei de Saúde de Galicia, posto que este investimento ten xa unha "natureza estrutural" en lugar de "complementaria".

En Marea reivindica por tanto "reformas amplas" para incrementar recursos na sanidade pública, á vez que afirma que a Xunta "mente todos os anos" cando di que cada vez gasta menos en sanidade privada mentres "recorta" no sector público.

"ESCURANTISMO" E "PRECARIEDADE"

Ademais, Solla denunciou a "limitada capacidade" da Consellería para coñecer o financiamento de fundacións e empresas públicas como o 061 ou Galaria, o que produce unha "distorsión" nos orzamentos do Sergas.

Desta forma, En Marea chama a "integrar" estes servizos públicos no propio Sergas para "eliminar este niño de opacidade" e o "escurantismo" da Xunta.

En canto ao persoal, Solla afirmou que o Consello de Contas "dá a razón" a traballadores e a sindicatos cando denuncian a "temporalidade" e a "precariedade dos empregos públicos".

Segundo datos trasladados polo informe, "un terzo" dos traballadores de atención primaria e especializada son temporais, dixo a deputada. Esta situación provoca unha diminución interanual de 638 prazas propias e o incremento do 9,3 por cento das eventuais e de 458 interinos, segundo proseguiu.

CAMBIO NA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL SANITARIA

Preguntada sobre o anteproxecto de lei que modifica a Lei de Saúde para simplificar a organización territorial, Eva Solla declarou que "a van a estudar en profundidade" e que no debate na Cámara xa farán a "valoración pertinente".

Con todo, si puido adiantar que a diminución das áreas "vai en correlación" cos recortes en sanidade, acompañados do "incremento de gasto en altos cargos" --9,1 por cento entre 2012 e 2015 de acordo cos seus números-- e da "menor capacidade de xestión", manifestada en que os hospitais comarcais "dependan" dos hospitais "grandes".

Ademais, Solla afirmou que o incremento do gasto en altos cargos do Sergas "tira por terra" o compromiso da Xunta para simplificar e reducir a burocracia na xestión, posto que o Consello de Contas "soamente" conta co informe definitivo de control financeiro da sección Pontevedra-Salnés e, segundo o organismo, as xestoras tampouco teñen ningún tipo de autoría externa.

A xuízo de En Marea, este "problema de xestión" non só "impide que existan recursos suficientes", senón que tamén pon en manifesto a "falta de transparencia" e consiste nun "atropelo" dos dereitos sanitarios dos cidadáns. Por todo isto, o grupo móstrase "favorable a recuperar" as xerencias "como estaban anteriormente".