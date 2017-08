O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cualificou de "fascistas" as accións realizadas por varios grupos en Barcelona e Baleares contra o turismo, á vez que se mostrou confiado en que este tipo de protestas non se reproduzan en Galicia.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De Pren | Fonte: Europa Press

"Espero que isto non ocorra. Se pasa, o Goberno galego estaría totalmente en contra e interesado en impedir que calquera tipo de acto contra a xente que nos visita teña amparo político. Non terá amparo do goberno nin ningún tipo de amparo institucional", aseverou este xoves Feijóo a preguntas dos medios tras a reunión do Consello da Xunta.

Neste sentido, incidiu en que "non" percibe que "organizacións políticas galegas" estean en contra do turismo "porque sería estar en contra do propio pobo ao que tentan representar", xa que Galicia é "fogar de acollida para o peregrino desde o século IX".

"Os Camiños de Santiago son os camiños das linguas, dos pobos e da cordialidade", indicou, para logo puntualizar que non pode "asegurar" que este tipo de "actitudes, entre comiñas, fascistas non teñan lugar" en Galicia.