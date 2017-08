VIGO, 3 (EUROPA PREESS)

Así se pronunciou este xoves ao ser preguntado por este tema durante unha rolda de prensa no Concello de Vigo, onde lembrou que "a propia empresa que realizaba o reconto fala de fraude" nas eleccións para elixir os membros da Constituínte --cuxo mandado é elaborar unha nova Carta Magna co fin de recuperar a paz social tras meses de conflito--.

"A posición da Executiva Federal está claramente na liña da comunidade internacional, a propia Unión Europea deixou claro que a constituínte non respecta os propios básicos democráticos", selou o rexedor.

España reclamou aos seus socios europeos impor sancións da UE contra "os responsables da situación" en Venezuela tras a detención dos líderes opositores Leopoldo López e Antonio Ledezma e despois de que Caracas non frease as eleccións á Asemblea Constituínte do pasado domingo.