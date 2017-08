O PSdeG considera "covarde" nas formas o anteproxecto de reforma da Lei de Saúde que a Xunta publicou na xornada deste mércores por "reducir" a participación da sociedade na sanidade pública galega.

O deputado socialista Julio Torrado. | Fonte: Europa Press

Tamén criticou a redución do peso que terán as Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXI) con esta norma e a perda de "xestión directa de Atención Primaria" nos hospitais comarcais.

O portavoz de Sanidade do PSdeG, Julio Torrado, censurou en rolda de prensa a forma na que o Goberno galego lanzou esta proposta. "Parécenos unha forma covarde o feito de informar deste anteproxecto en agosto. Non son as datas máis oportunas para unha reforma de tanto calado", afirmou.

En concreto, a Xunta pretende reorganizar o mapa sanitario actual, que contempla 11 áreas, sete EOXIS e 14 hospitais; e crear sete grandes áreas, que se corresponderían coas estruturas de xestión integrada. Así mesmo, créanse 14 distritos que, segundo indicou Sanidade, "deben contar cun hospital de referencia no seu ámbito xeográfico".

(HABERÁ AMPLIACIÓN)