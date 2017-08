(AM) Morre un home no incendio da súa vivenda en Lugo

Un home de 68 anos resultou falecido este xoves no incendio da súa vivenda, situada no centro histórico da cidade de Lugo.

Incendio en Lugo | Fonte: Europa Press

Segundo informaron a Europa Press fontes do CAE 112-Galicia, a chamada de alerta recibiuse sobre as 12,00 horas, indicando que estaba a arder unha vivenda situada na Rúa Nova, concretamente no número 102.

Ata a zona foron mobilizados efectivos dos Bombeiros de Lugo, que tiveron que entrar con máscaras á vivenda pola cantidade de fume, aínda que, cando chegaron, o lume estaba practicamente extinguido, segundo apuntaron fontes municipais. Tamén foi mobilizada a Policía Local.

Os servizos de emerxencias atopáronse alí co cadáver do home, que tiña mobilidade reducida, na cama. Segundo as primeiras investigacións, o lume iniciouse na habitación onde se atopaba a vítima e afectou á cama e á mesilla, así como ao home.

As mesmas fontes informaron de que o incendio puido deberse a un curtocircuíto "na base de enchufes que había tras o cabecero da cama", onde estaba enchufada a lámpada da mesilla. Os bombeiros tiveron que evacuar a outro ancián que vivía nunha planta superior.