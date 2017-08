Feijóo advirte á Fundación Franco de accións xudiciais se non cumpre a lei no Pazo de Meirás

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, advertiu á Fundación Francisco Franco, que xestiona as visitas ao Pazo de Meirás (A Coruña), que o goberno autonómico porá en coñecemento da Xustiza calquera actuación que sexa detectada, tanto pola administración como por calquera cidadán, que estea fore do marco legal.

En resposta a preguntas dos medios de comunicación ao termo do Consello da Xunta de Galicia, Feijóo lembrou que, desde o inicio da súa xestión como presidente autonómico, obrigouse " a cumprir a lei de principio a final" á familia Franco, obrigando a abrir o Pazo de Meirás ás visitas.

"O que fixemos é perfectamente coñecido, cando chegamos despois de catro anos de goberno bipartito nos que non se abría o Pazo ás visitas", apostilou, foi "obrigar a abrilo" para cumprir a lei, lembrando que se iniciou un expediente disciplinario, actualmente en trámite, ante o incumprimento da lei que en 2008 declarouno Ben de Interese Cultural.

Tras a polémica xerada polo comunicado da Fundación Franco no que anunciaba que se exaltaría a figura do ditador durante as visitas ao Pazo de Meirás, Feijóo aseverou que "se a Xunta detecta actuacións fora do marco establecido" serán postas "en coñecemento dos órganos xudiciais", instando a que calquera persoa ou asociación que teña información respecto diso o transmita ou ben á administración autonómica ou aos órganos xurídicos correspondentes.

Nesta liña, Feijóo defendeu a actuación da Xunta ao redor da cuestión do Pazo de Meirás, lembrando que rexeitou a solicitude da Fundación de asinar un convenio para colaborar no establecemento das visitas ou no mantemento do edificio.

"O único que fixemos foi dicirlle á Fundación Franco que non a que a Xunta colaborase na apertura do Pazo, non a que a Xunta financiara o mantemento e non a actividades coa Fundación Franco", remarcou.

"Cando chegamos ao goberno, despois de catro anos de goberno bipartito, non había que abrir o Pazo de Meirás e o que fixemos foi obrigar a abrir o Pazo", engadiu.

O presidente da Xunta concluíu lamentando que "por sancionar a non apertura do Pazo de Meirás, a esquerda que mantivo o Pazo pechado e facilitándolle á familia que non gastase un euro por abrilo agora estea preocupada". "Nós imos seguir cumprindo, e calquera familia en Galicia, chámese como se chame, vai cumprir a lei".