O perito nomeado por sorteo trasladou ao xuíz que non hai ningunha análise de risco da liña feita por Adif

O enxeñeiro de telecomunicacións César Mariñas, nomeado perito na causa que investiga o accidente de Angrois tras un sorteo --a diferenza dos outros dous expertos designados xudicialmente para ditaminar as súas conclusións--, trasladou ao xuíz o pasado xoves que non lle consta que Adif realizase ningunha análise de riscos na liña.

César Mariñas, o perito nomeado por sorteo na causa de Angrois | Fonte: Europa Press

Nunha comparecencia de máis de tres horas á que agora tivo acceso Europa Press, Mariñas ratificou o seu informe, co que determinou, respondendo á pregunta da Audiencia Provincial da Coruña, que a análise integral do risco era "normativamente necesario" na liña Ourense-Santiago, na que se produciu o sinistro o 24 de xullo de 2013 que supuxo 80 falecementos e 144 feridos.

Pero, ademais, entrou a valorar o concepto de análise "integral" do risco, un dos aspectos que centrou as declaracións dese día, cando tamén pasaron ante o instrutor o cargo de Adif investigado e outro dos peritos. Os dous últimos, o exdirector da circulación na seguridade e o enxeñeiro de camiños Juan Carlos Carballeira, opinaron que ese concepto de avaliación "non existe".

Pola súa banda, Mariñas recoñeceu que a el "tampouco" lle consta "que se utilice ese termo como un concepto universalmente entendible", e de feito apuntou que ese "matiz" o introduciu a Audiencia.

E é que foi xa en maio de 2016, cando a Audiencia coruñesa ordenou a reapertura do caso, o momento no que os maxistrados pediron que a instrución aclarase se existiu e era normativa e tecnicamente necesaria "unha avaliación integral do risco da liña 082 que tivese en conta a situación de perigo concretamente existente na curva onde se produciu o accidente".

"O CUALIFICATIVO NON É O IMPORTANTE"

O perito nomeado por sorteo advertiu a semana pasada que para garantir a seguridade do sistema ferroviario "non basta" con fixarse nel como un todo, ou nos diferentes elementos que o conforman, senón que "o importante" é "estudar as interaccións". "De feito é o máis complicado e onde adoitan estar sempre os perigos", engadiu.

Por iso, afirmou entender ao que se refería a Audiencia Provincial no seu auto, do mesmo xeito que o propio xuíz Andrés Lago comentou o xoves que el "tamén" o entende "así".

"O cualificativo non é o importante; o importante é o que se trata de dar a coñecer con ese concepto. Integral, completo, íntegro, no seu conxunto... Dáme igual ese concepto, a cuestión é se a análise de risco ha de ser de cada subsistema como compartimento estanco ou no seu conxunto", chegou a aseverar Lago durante o seu interrogatorio a Carballeira.

Un perito, Juan Carlos Carballeira, que, como o investigado de Adif, Andrés Cortabitarte, coincidiu en sinalar que o "concepto" de análise integral de risco "non existe en ningunha normativa". Aínda que admitiu a continuación que "o máis parecido que hai é na 352", que "fala de integración de sistemas" --referíndose ao regulamento comunitario de 2009 para un método común de seguridade--.

Nos xulgados de Fontiñas, Mariñas ratificou que "a normativa di claramente" que unha análise de risco deste tipo, que aborde as 'interfaces' ou relacións entre elementos, é obrigatorio. "Tanto a normativa de seguridade europea (de 2004) como a de interoperabilidade (de 2008) como outras normativas aplicables", subliñou.

TRES FITOS

Mentres, o titular do Xulgado de Instrución número 3 compostelán fixo referencia a "tres fitos" en alusión ao proxecto inicial da liña, a inauguración en decembro de 2011 e a desconexión do sistema de control constante da velocidade, o 'ERTMS', xa en 2012.

"¿Viu algunha alteración, modificación, nos estudos de avaliación de riscos ao longo dese ínterin, ou o que consta en autos é sempre a mesma avaliación, a mesma documentación?", preguntoulle Andrés Lago a César Mariñas.

Neste punto, o enxeñeiro respondeu que é que non lle consta "ningunha análise de risco como tal feito por Adif", unicamente os realizados por "os subministradores" do sistema de control, mando e sinalización (a unión temporal de empresas (UTE) que se encargou do 'ERTMS') e a avaliación pola consultora Ineco.

Así mesmo, lembrou que na súa opinión a desconexión do 'ERTMS' embarcado "supuxo un cambio significativo", polo que "aplicando a normativa debería realizarse unha análise" despois desta decisión.

Ademais, comunicoulle que constan riscos "exportados" pola UTE, que son aqueles que as empresas detectaron pero non puideron mitigar "a niveis tolerables", polo que indicaron que había "que xestionalo fose".

Tamén chamou a atención sobre que "un dos riscos máis evidentes é o de descarrilamento", e, máis en concreto, nunha curva como a da Grandeira, na que o maquinista --tamén investigado por imprudencia profesional-- debía reducir a velocidade de 200 a 80 quilómetros por hora.

SEN CONSENSO TÉCNICO, SEGUNDO CARBALLEIRA

Por outra banda, Carballeira, que na ratificación realizou numerosas "correccións" ao seu informe de xaneiro, sentenciou que "non existe" consenso técnico sobre o balizamento nas transicións significativas de velocidade.

Isto dio agora, tras aclarar que nestes momentos ten "información" da que dispuña fai oito meses, pero "non a tiña contrastada". Trátase de normativa, segundo explicou, de países como Francia, Bélxica e Suíza, ao reivindicar que o consenso técnico hase de comprobar polo contido das normas, e non "polo que se fala".