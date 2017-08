O PSdeG considera "covarde" nas formas o anteproxecto de reforma da Lei de Saúde que a Xunta publicou na xornada deste mércores por "reducir" a participación da sociedade na sanidade pública galega.

O deputado socialista Julio Torrado. | Fonte: Europa Press

Tamén asegura que con esta norma diminuirá o peso que terán as Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXI) e advirte da perda de "xestión directa de Atención Primaria" nos hospitais comarcais.

O portavoz de Sanidade do PSdeG, Julio Torrado, censurou en rolda de prensa a forma na que o Goberno galego lanzou esta proposta. "Parécenos unha forma covarde o feito de informar deste anteproxecto en agosto. Non son as datas máis oportunas para unha reforma de tanto calado", afirmou.

En concreto, a Xunta pretende reorganizar o mapa sanitario actual, que contempla 11 áreas, sete EOXIS e 14 hospitais; e crear sete grandes áreas, que se corresponderían coas estruturas de xestión integrada. Así mesmo, créanse 14 distritos que, segundo indicou Sanidade, "deben contar cun hospital de referencia no seu ámbito xeográfico".

DÚAS VÍAS PROBLEMÁTICAS

Así pois, Torrado criticou especialmente dúas das vías da nova medida que impulsa Sanidade. Por unha banda, avisou de que, na súa opinión, isto suporá a redución da participación da sociedade na sanidade pública.

"A partir de agora, vaise a participar na sanidade por decreto. Antes, a lei contemplaba os Consellos de Saúde, nos que participaban alcaldes, representantes das entidades locais, veciños e asociacións de pacientes. Agora, a composición deses Consellos vaise a levar a cabo por decreto do Consello da Xunta, polo que vai opinar o conselleiro por decreto", lamentou o socialista.

Doutra banda, Torrado mostrouse preocupado polo "grave problema" que ao seu xuízo implica a reorganización do mapa sanitario actual que se dá na comunidade ao darse unha distribución por áreas "moito máis dura dun modelo que xa estaba en discusión como é o das EOXIS".

A xuízo dos socialistas, esta medida trae consigo "unha redefinición que vai encamiñada basicamente a reducir o peso das áreas sanitarias que se entendían como áreas comarcais" e que afecta principalmente as comarcas da Mariña, O Salnés, Ribeira Sacra e O Barco de Valdeorras.

Consideran por tanto que se "perde xestión directa da Atención Primaria" a través dos hospitais comarcais e redúcese " o servizo sanitario, sobre todo na Galicia rural".

"COMPARECENCIA EXTRAORDINARIA"

Ante esta situación, o PSdeG avanzou que pedirá "a comparecencia extraordinaria do conselleiro de Sanidade", para que dea unha argumentación máis aló de que "isto non é nada e que todo é para mellorar".

"Cada vez que a Xunta fala de optimización botámonos a tremer porque para o Goberno galego optimizar recursos supón unha redución nos servizos, o que para nós supón un problema", concluíu.