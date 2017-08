A Xunta incrementará un 21% o número de horas do servizo de atención no fogar

O Goberno galego acordou incrementar nun 21,09 por cento o número de horas financiadas pola Administración autonómica aos concellos para o Servizo de Axuda non Fogar, destinado a persoas que teñen limitada a súa autonomía persoal.

10,00 H.- Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Presidirá A Reun | Fonte: Europa Press

Este xoves, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou a medida ao termo da reunión semanal do seu executivo, que deu luz verde a aumentar en 1,2 millóns as horas que son financiadas anualmente pola Administración galega, unha suba que se fará efectiva a partir do mes de setembro.

Feijóo valorou unha medida que, segundo as estimacións da Xunta, elevará en 4.026 o número de usuarios do programa, o que faría que a final de ano se exceda a barreira dos 20.000 beneficiarios desta prestación.

Ademais, o Goberno galego calcula que a medida anunciada este xoves levará "á creación de 1.000 novos empregos" vinculados ao programa, cuxo orzamento para 2017 é de 59,39 millóns de euros.

287 CONCELLOS

O xefe do Executivo autonómico destacou que o pasado ano produciuse "outro incremento de case 1,3 millóns de horas" financiadas pola Xunta; polo que, sumando os dous últimos exercicios, os usuarios do servizo elevaranse "un 60%" en ano e medio.

Feijóo remarcou que este programa permite aos maiores "envellecer e seguir atendidos na súa casa". Da suba no aumento das horas financiadas pola Xunta veranse beneficiados 287 concellos e sete mancomunidades ou agrupacións de municipios.

A continuación, asegurou que o financiamento deste servizo, o "máis demandado pola poboación maior que necesita axuda", "multiplicouse por tres" no últimos oito anos.

Así mesmo, lanzou unha "mensaxe aos alcaldes": "Alí onde haxa demanda, a Xunta vaina a cubrir".