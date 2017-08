A CIG pediu a retirada "inmediata" da reforma da Lei de Saúde de Galicia presentada o mércores pola Xunta e que modifica o mapa sanitario galego ao considerar que "confunde a xestión integrada", "afasta" a resolución de problemas de saúde da cidadanía e "avanza nas políticas de desmantelamento" do Sergas.

Segundo criticou o sindicato nacionalista nun comunicado, a supresión das actuais áreas sanitarias do Barco (Ourense), A Mariña, Monforte (Lugo) e O Salnés (Pontevedra) para integralas nas novas Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXI) provoca unha "perda" do número de camas e servizos nos hospitais comarcais, o que "dificulta" o acceso á sanidade pública.

Ademais, a organización declarou que a modificación "reduce" o persoal e "precariza" as súas condicións laborais, pois "teme" que o Sergas utilice a reforma para o "traslado forzoso" do persoal sanitario entre hospitais, "tanto de forma interna" --nos actuais centros-- "como externa" --nos concursos de traslados--.

A creación de sete EOXIS, a xuízo da secretaria nacional de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, implica que os grandes hospitais "absorberán a maior parte dos recursos sanitarios". Isto, segundo expuxo, suporá unha "centralización" que provocará que a poboación "teña que desprazarse" ata estes centros, que, "nalgúns casos", segundo expón, atópanse "a máis de 100 quilómetros".

"PERDA DE AUTONOMÍA" DAS ÁREAS SUPRIMIDAS

Abuín "lamenta" que, coa introdución deste sistema, o Goberno do PP "non teña como obxectivo a mellora da accesibilidade, a eficiencia e procúraa da mellor calidade das prestacións".

A continuación, a dirixente criticou que as EOXIs "condicionan de forma negativa" a atención primaria, xa que as áreas suprimidas "perderon autonomía" no desenvolvemento dos seus proxectos, que quedan "subordinados" aos do hospital de referencia.

Deste xeito, a CIG propón un decreto que "vincule a xerencia coa área sanitaria", ademais de crear as áreas de Verín (Ourense), Barbanza e Cee (A Coruña), para "habilitar" estes distritos como "susceptibles de ser xestionados de forma integrada" e así desenvolver unha xerencia "próxima" que "favoreza o coñecemento dos problemas de saúde da súa zona".