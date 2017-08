O PSdeG lembra a Feijóo que foi o bipartiro de Touriño o que declarou Ben de Interese Cultural o Pazo de Meirás

O PSdeG lembroulle ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que foi o bipartito de Emilio Pérez Touriño o que declarou Ben de Interese Cultural (BIC) en 2008 o Pazo de Mirás, "coa oposición firme do PP", e declarou que "non consentirá" que o dirixente popular "falsee a realidade" para "esconder a súa actitude timorata" coa familia Franco.

Nun comunicado, os socialistas replicaron deste xeito a Feijóo que este xoves asegurou que foi o seu Executivo quen obrigou o Pazo de Meirás ao público.

Respecto diso, a deputada socialista Concepción Burgo acusou ao presidente da Xunta de "tapar" o feito de que o seu partido sexa "remiso a condenar" o réxime franquista e que as súas siglas "seguen amparando" a "moita xente proclive a enxalzar a figura do ditador".

A parlamentaria autonómica cualificou tamén de "impresentables" as palabras de Feijóo nas que, segundo denuncia, pon en dúbida o "compromiso inequívoco" do goberno de Touriño coa memoria histórica e coas vítimas do franquismo.

Ademais, recalcou que o recoñecemento do Pazo de Meirás como Ben de Interese Cultural produciuse "despois de loitar" contra a familia Franco nos tribunais, e criticou aos populares por tardar "máis de dous anos" en facer que esta cumprise a lei e que, segundo a socialista, mesmo lles pagase o custo da seguridade e das visitas.