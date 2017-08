Activada a alerta en Verín (Ourense) pola proximidade dun incendio a vivendas de Quirugás

A Consellería do Medio Rural declarou como medida preventiva a 'Situación 2' no incendio forestal que permanece activo no municipio ourensán de Verín, parroquia de Val. Este nivel operativo de emerxencia declárase pola proximidade do lume ao núcleo de Quirugás.

Segundo detallou o departamento autonómico, este incendio empezou ás 16,30 horas e, segundo as primeiras estimacións, afecta a máis de 40 hectáreas.

No seu control traballan un técnico, catro axentes, 22 brigadas, 10 motobombas, tres pas, 12 helicópteros e catro avións.