Dúas persoas resultan feridas ao cortarse con senllas motosierras en Lalín e Boqueixón

Dúas persoas resultaron feridas este xoves ao cortarse con senllas motosierras no municipio pontevedrés de Lalín e no coruñés de Boqueixón.

No primeiro dos casos, unha persoa resultou ferida ao amputarse varios dedos no lugar da Devesa de Arriba, na parroquia de Losón do municipio pontevedrés de Lalín.

En concreto, o suceso tivo lugar ás 14,10 horas, cando os efectivos médicos indicaron ao CIAE 112 Galicia que mobilizaran ao helicóptero medicalizado con base en Santiago para asistir á vítima.

Desde o CIAE 112 Galicia púxose a situación en coñecemento do GES de Lalín e da Garda Civil. En base á información facilitada ao 112, quedou descartado que se tratase dun accidente laboral.

ACCIDENTE EN BOQUEIXÓN

Unhas horas antes, ás 11,00 horas, na parroquia de Camporrapado de Boqueixón (A Coruña), un home cortouse un pé con outra motosierra. Así llo indicou ao 112 unha persoa particular. Segundo detallou, a vítima era o seu pai.

Os efectivos da central do 112 alertaron ao 061-Urxencias Sanitarias, a Protección Civil e á Garda Civil. Aínda que nun primeiro momento, o persoal médico decidiu mobilizar un helicóptero, a vítima foi trasladada finalmente nunha ambulancia a un centro hospitalario.