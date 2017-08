Os rexistros civís galegos recibiron en 2016 un total de 291 peticións para antepor o apelido materno

Os rexistros civís informatizados de Galicia rexistraron ao longo de 2016 un total de 291 peticións para antepor o apelido materno aos recentemente nados, segundo datos do Ministerio de Xustiza aos que tivo acceso Europa Press.

En concreto, a provincia na que máis peticións se realizaron foi na de Pontevedra, con 135; seguida da Coruña, con 102. Pola súa banda, en Lugo recolléronse 29 peticións e 25 en Ourense.

O fin da preferencia do apelido paterno en España non terminou, polo momento, coa súa hexemonía. Durante o mes de xullo, desde que está en vigor a medida, naceron 35.583 nenos en España e, deles, 193 levan o apelido materno, é dicir, un 0,5 por cento, segundo datos do Ministerio de Xustiza aos que tivo acceso Europa Press.

A partir da entrada en vigor o 30 de xuño pasado do artigo da reforma do Rexistro Civil referido á orde dos apelidos, os proxenitores deben porse de acordo no prazo de tres días e en caso de desacordo, o encargado do Rexistro Civil deberá decidir a orde pero non pondo o do pai en primeiro lugar por defecto, como ocorría desde 1999, senón tendo en conta o interese superior do menor.

Desde cando se permite inscribir ao neno co apelido da nai en primeiro lugar, pero se os pais enviaban unha solicitude ao Xuíz encargado do Rexistro Civil e unha declaración de mutuo acordo. En caso de non existir consenso, dábase preferencia por defecto ao apelido paterno.

O último cambio operado para que non haxa preferencia do apelido paterno non parece fornecer aínda moito efecto, xa que, inscribíronse máis bebés co apelido materno nos meses previos á entrada en vigor da nova normativa. Así en xuño, inscribíronse 320 nenos co apelido materno, dun total de 36.420 nacementos (0,8%). En maio, inscribíronse 298 dun total de 38.925 nacementos (0,7%).

Un total de 17.643 nenos españois xa levaban o apelido da súa nai en primeiro lugar, segundo os datos dos principais Rexistros Civís de toda España desde o ano 2010. A estes habería que sumar os menores que o levan desde 1999.

Iso si, a tendencia a antepor o apelido materno si foi crecente no últimos sete anos, segundo os datos aos que tivo acceso Europa Press. Así, en 2010 foron 1.546 os bebés inscritos co apelido materno en primeiro lugar; en 2011, un total de 2.336; en 2012, 2.677; en 2013, 2.632; en 2014, 2.676; en 2015, 2.823; e en 2016, 2.953.

O apelido paterno segue sendo prioritario en todas as comunidades autónomas e provincias españolas.