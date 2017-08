Veloso-Marque, duelo pola Grandíssima

Rui Vinhas (W52-FC Porto) levará o dorsal número 1 como vencedor o ano pasado. Pero foi o seu compañeiro, Gustavo César Veloso, o máis forte na edición do 2016 e, con 37 anos, preséntase como máximo favorito na 79ª edición da Volta a Portugal que principia hoxe en Lisboa. Xunto a el, outro dos principais candidatos, o estradense Álex Marque, de 35 anos, xefe de filas xunto ao italiano Rinaldo Nocentini do Sporting Tavira.

Gustavo Veloso entra vencedor na Guarda na edición anterior. | Fonte: volta-portugal.com

O ciclista arousán ten xa dúas Grandíssimas (2014 e 2015) no seu currículo e aspira a unha terceira, por unha do estradense (2013), que busca a segunda. Galicia leva toda unha década dominando a Volta a Portugal cun total de oito títulos: cinco do compostelán David Blanco, dous de Gustavo Veloso e un de Álex Marque. Repetir triunfo nesta edición da Grandísima volve ser a aspiración tanto do arousán coma do estradense.



Veloso e Marque loitarán polo mesmo obxectivo defendendo cores rivais, W52-FC Porto e Sporting Tavira, malia compartir adestramentos polas estradas galegas e concentración en Cabeza de Manzaneda. Como principais rivais estarán Rui Vinhas e Raúl Alarcón (W52-FC Porto), Rinaldo Nocentini (Sporting Tavira), Henrique Casemiro e Sergio Paulinho (Efapel), Edgar Pinto (LA Alumínios), Rui Sousa (RP-Boavista) ou o español Vicente de Mateos (Louletano).

A Volta a Portugal comeza este venres cun prólogo en Lisboa de 5,4 quilómetros e terá dez etapas máis, co vernes 11 como xornada de descanso. Serán en total 1.626 kms de percorrido, con 18 equipos e tres finais en alto: Sra da Graça, Santuário Nossa Sra. Assunção e Guarda (en total, 30 portos de montaña). O martes 15 rematará cunha etapa decisiva en Viseu, contra o reloxo de 20 quilómetros. Outra volta, un ciclista galego, Gustavo Veloso ou Álex Marque, podería vestir a camisola amarela para festexar os 90 anos da Grandísima.

Etapas 79ª Volta a Portugal

Prólogo: CRI Lisboa-Lisboa (5,4 quilómetros)

1ª etapa (SAB 5): Vila Franca de Xira-Setúbal (203 kms)

2ª etapa (DOM 6): Reguengos de Monsaraz-Castelo Branco (214,7 kms)

3ª etapa (LUNS 7): Figueira de Castelo Rodrigo-Bragança (162,7 kms)

4ª etapa (MAR 8): Macedo de Cavaleiros-Sra da Graça (152,7 kms)

5ª etapa (MER 9): Boticas-Viana do Castelo(179,6 kms)

6ª etapa (XOV 10): Braga-Fafe (182,7 kms)

Venres 11, xornada de lecer

7ª etapa (SAB 12): Lousada-Santuário Nossa Sra. Assunção (161,9 kms)

8ª etapa (DOM 13): Gondomar-Oliveira de Azeméis (159,8 kms)

9ª etapa (LUNS14): Lousã-Guarda (184,1 kms)

10ª etapa (MAR15): CRI Viseu-Viseu (20,1 kms)