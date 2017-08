O incendio de Verín (Ourense) afecta xa a 1.200 hectáreas e continúa activo

O incendio iniciado na tarde deste xoves no municipio ourensán de Verín afecta xa, menos de 24 horas despois do seu inicio, a unhas 1.200 hectáreas e permanece activo.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural, continúa activada a Situación 2 para este lume, dado que se atopa próximo a vivendas, aínda que "non hai perigo para núcleos de poboación" na zona.

O lume comezou ás 16,30 horas na parroquia de Vilamaior de Val e esténdese con rapidez. Sobre as 23,00 horas deste xoves chegou á zona a conselleira do ramo, Ángeles Vázquez, quen supervisa os labores de extinción dunhas lapas que obrigaron a declarar situación de emerxencia pola súa proximidade ás casas do núcleo de Queirugás e a cortar a A-52.

Nos labores de control traballan catro técnicos, 25 axentes, 54 brigadas, 34 motobombas, catro pas, 12 helicópteros e sete avións. Tamén colaboran membros da Unidade Militar de Emerxencias (UME), do GES de Laza e bombeiros comarcais da zona.