Un gran lume consume os montes de Verín

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, acudiu durante a noite ata Verín para seguir a situación dos labores de extinción do lume que xa afecta a case 1.500 hectáreas. Na zona, responsable autonómica asegurou que o incendio forestal foi "intencionado" e pediu precaución.

Un brigadista loita contra o lume no Xurés

"Comezou no sitio adecuado para que tirase moitísimo, nunha pendente e a favor do aire, ao carón ademais dunhas impresionantes zonas repoboadas de piñeiros e castiñeiros", dixo a conselleira.

En Verín, Vázquez supervisou a coordinación do operativo desde o centro de mando de Fumaces, onde apelou a acabar cos incendiarios para "finalizar con esta lacra" que "pon en perigo vidas humanas" e produce "auténticos atentados ao patrimonio".

Así, lembrou que tres de cada catro incendios en Galicia son provocados e puxo como exemplo á persoa detida este xoves pola Policía Autonómica en Maceda. Ángeles Vázquez explicou que, nos últimos días, este municipio rexistrara varios focos continuados, cinco nunha soa noite, ata que finalmente localizouse a esta persoa 'in fraganti'. A Xunta, avanzou, vaise personar como acusación na súa contra para que non "salga tan barato prender lume".

Do mesmo xeito, pediu "tolerancia cero" cos incendiarios. "Hai que perseguir a quen en días como este de sol, seca e nunha zona repoboada é quen de prender lume", apostilou.

No caso concreto de Verín, ademais das hectáreas de monte queimadas, os efectivos tiveron que actuar para evitar a chegada do lume a localidades como Queirugás, en Verín, e A Fraira, Devesa e Osoño, xa no Concello de Vilardevós. Ademais, durante os labores de control, un dos vehículos das brigdas de Medio Rural tamén resultou afectado, aínda que non houbo que lamentar danos persoais.

Tras destacar a "perfecta coordinación" do operativo de extinción, composto por 400 persoas, a conselleira apelou á "precaución" e insistiu na necesidade de "non trasladarse para ver o lume e permanecer nas casas, tanto pola seguridade dos veciños como para facilitar o paso dos servizos de extinción".