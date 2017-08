Morre un motorista nun accidente de tráfico na Estrada (Pontevedra)

Un motorista faleceu a última hora da tarde deste xoves nun accidente de tráfico rexistrado no concello pontevedrés da Estrada. Segundo os datos facilitados, no sinistro non se viu implicado ningún outro vehículo.

Segundo a información da Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o accidente tivo lugar ás 19,40 horas na Cañoteira, moi preto dunha casa de turismo rural.

Ata a zona desprazáronse efectivos do GES da Estrada, dos Bombeiros de O Deza, da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico, así como persoal sanitario do 061, que confirmou o falecemento do motorista.