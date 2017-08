Restablecidos subministracións cortadas en Verín (Ourense) polo incendio que afecta xa a 1.200 hectáreas

O alcalde do municipio ourensán de Verín (Ourense), Gerardo Seoane, avanzou que comezaron a restablecerse os servizos na zona afectada polo incendio iniciado o xoves e que xa calcinou máis de 1.200 hectáreas.

En declaracións a Europa Press, destacou que na zona de Verín o lume xa comeza a estar controlado, tanto nas zonas de Queirugás como de Vilarmaior, aínda que aínda se mantén a presenza de equipos de extinción para apagar os últimos focos.

Segundo explicou o alcalde de Verín desde primeira hora da mañá se traballa para restablecer a rede eléctrica para instalacións públicas, como o depósito da auga. Durante a noite, xa se restableceu a subministración de luz para as casas particulares.

O incendio, que se iniciou ao redor das 16,30 horas na zona de Vilarmaior de Val, estendeuse con rapidez nunha área na que viven entre "40 e 50 familias", e chegando a "rodear na parte de Queirugás a dúas vivendas", que finalmente só viron afectados os seus peches. En Vilarmaior as lapas aproximáronse ao campo de golf e a un restaurante, explicou Seoane.

O rexedor de Verín afirmou que viu comezar o incendio, nun espazo de "40 por 40", próximo "á ermida dos Remedios" no mesmo lugar no que se produciu outro "fai oito días", polo que sostén que sería necesario "unha formulación ou equipos de intervención rápida" para evitar a propagación deste tipo de focos. "Hai que atallalo no minuto uno, porque a aparencia é que a posteriori os medios a utilizar son moitos máis".

Segundo informou a Xunta de Galicia no operativo de extinción participaron 400 efectivos.