Guía para comprar entradas para calquera concerto

Seguro que nalgún momento da nosa vida atopámonos co clásico dilema de que vén á cidade o noso grupo favorito e confiámonos en que podemos comprar as entradas de concertos a tempo. Con todo, no momento no que entramos á web para reservalas aparécenos a temida mensaxe de "sold out". É dicir, "esgotadas".

Sacando unha foto co teléfono móbil nun concerto

Por que nos pasou isto? Poden haber varios motivos, hai bandas tan famosas que no momento no que celebran un concerto hai unha gran escaseza de localidades, polo que o máis habitual é que haxan persoas que, como nós, queden en terra e teñan que probar sorte de fronte ao futuro.

E que podemos facer nesta situación?

Non te rendas!

Aínda que pode parecer un consello absurdo, o certo é que non é ningunha bobada. Son moitas persoas as que chegaron máis rápido que ti, pero aínda hai moitas que están no proceso de finalizar a compra. Este proceso non é infalible: pode caerse o servidor, poida que comprasen algunha entrada de máis e non a queira, ou mil supostos que poden facer que quede algunha libre.

Considera que hai persoas que se poden arrepentir no momento no que chegan ao final e atópanse con toda unha serie de gastos engadidos que encarecen ao máximo o prezo do produto.

Se vas seguir esta estratexia, recomendámosche que sexas metódico e que recargues a páxina cada certo tempo. Quen sabe? Quizá nun deses tecleos atopémonos cunha boa sorpresa esperándonos.

Segunda remesa?

En certos casos, aínda que aínda que é certo que non é demasiado habitual, pode ser que a demanda exceda o número de entradas que se lanzaron á venda e que a promotora faga algo respecto diso. Como eles queren sacar diñeiro, existe a posibilidade de que engadan unha segunda data na que sacarán máis entradas.

Novamente, non haberá que tirar a toalla nun primeiro momento, debendo estar pendentes das noticias da promotora (e a mellor maneira de facelo é a través de Twitter).

A alternativa: visita aos mercados secundarios

Sempre podemos irnos ao mercado de segunda man, pero isto supoñerá que nos atopemos as entradas a uns prezos inflados.

Todo dependerá das ganas que teñas de ir ao concerto: se realmente apaixónache o grupo, neste mercado atoparás unha alternativa, aínda que o prezo dela sálgache caro.

Pre-vendas

Pero se ningunha das estratexias anteriores funcionarias, asegúrache de estar na cola para o próximo concerto. Tan só debes de facerche fan oficial e membros de grandes promotoras.

Como ves, hai moitas alternativas se non temos éxito nun primeiro momento; o único que temos que facer é perseverar.