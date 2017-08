A produción industrial crece en xuño en Galicia un 7,5%, o cuarto maior incremento do Estado

O Índice Xeral de Produción Industrial (IPI) creceu un 7,5% en xuño en Galicia en relación ao mesmo mes de 2016, aínda que rexistra un descenso do 0,7% de media no que vai de ano, segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Produción industrial | Fonte: Europa Press

Así, os datos sitúan a Galicia como a cuarta comunidade do país con maior incremento deste índice, só superada por Asturias (13,7%), Murcia (11,9%) e Cantabria (7,8%).

A nivel nacional, o Índice Xeral de Produción Industrial aumentou un 3,5% en xuño en relación ao mesmo mes de 2016, taxa 1,4 puntos inferior á do mes de maio, cando a produción industrial repuntou un 4,9%.

Desta forma, a produción industrial avanza por segundo mes consecutivo tras afundirse un 10,7% en abril, o seu maior retroceso en catro anos.

Todos os sectores elevaron a súa produción respecto de xuño de 2016. O maior repunte correspondeu a enerxía (+5,5%), seguido dos bens de consumo duradeiro (+4,8%), bens intermedios (+4,7%), os bens de equipo (+2,5%) e os bens de consumo non duradeiro (+1,2%).

Corrixindo os efectos estacionales e de calendario, a produción industrial incrementouse en xuño un 2,7% respecto ao mesmo mes de 2016, taxa 0,6 puntos inferior á rexistrada en maio. Con este crecemento, a produción industrial, corrixida de estacionalidade e calendario, acumula 44 meses consecutivos de incrementos interanuais.

En valores mensuais, a produción industrial caeu un 0,1% no sexto mes do ano, en contraste co aumento rexistrado en maio (+1,4%) e en xuño de 2016 (+0,5%).