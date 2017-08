O alcalde de Vilardevós (Ourense) confía na extinción do incendio en poucas horas

O alcalde de Vilardevós, Manuel Cardoso, avanzou que o incendio que se iniciou este xoves e que arrasou máis de 1.200 hectáreas está xa "bastante controlado", confiando en que quede extinguido durante a mañá deste venres.

"Está bastante máis controlado, quedan só uns focos e agora permanecen os medios aéreos e creo que nun par de horas se vai apagar", sinalou, en declaracións a Europa Press.

O rexedor de Vilardevós mostrou o seu pesar polos "danos importantes" que provocou un incendio que se iniciou ao redor das 16,30 e que calcinou máis de 1.200 hectáreas, na súa localidade e na de Verín.

As lapas chegaron a estar próximas a algunhas vivendas da localidade aínda que, afortunadamente, puntualizou o alcalde, "non houbo danos persoais". "Ardeu moito monte, é unha desgraza, pero grazas a deus non afectou as persoas".

Desde a Xunta de Galicia indicouse que se tratou dun incendio intencionado, algo que secunda o rexedor, ao que non lle cabe "ningunha dúbida" diso.

O rexedor puxo en valor tamén o traballo dos efectivos de Protección Civil do municipio, que colaboraron nas labores de extinción do incendio.