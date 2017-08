Os vídeos que mostran a magnitude do incendio en Verín

2 Mestre_manteo

PPsoe leva gobernando Galiza 40 anos (imos esquecer a etapa franquista, na que tamén había lumes no monte) e non fixo nada. O BNG tivo medio goberno durante catro anos e notouse, tanto no rural coma no resto. No agosto do 2006 todos os concellos do PP tiñan unha diretiva de negar recursos a medio rural e eu, persoalmente, escoitei como a xente quería que ardera o monte; porque era o seu xeito de combatir o nacionalismo (cata a crus, satanás) . Porén, foi o mellor goberno do rural que tivo Galiza e amosóu que SI TEÑEN IDEAS, coma o do Bantegal, poñer á xente a coidar o seu medio, diminuindo recursos para os que viven de queimar e apagar lumes, a idea de aproveitar os refugallos para producir enerxía, o chamamento á xente para vixiar o monte etc. Non hai comparanza posible co PPsoe...Síntoo por vós, p..os feixistas, sodes INEPTOS e nótase.