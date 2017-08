Adif adianta a licitación do proxecto da nova estación de tren de Santiago de Compostela

O ente Adif Alta Velocidade anunciou o adianto dos prazos de licitación do proxecto da nova estación ferroviaria de Santiago de Compostela (A Coruña) ao prever realizalo de inmediato e de forma conxunta co da pasarela sobre as vías.

Con esta decisión, preténdese garantir a unidade formal e estética entre ambos proxectos, e acelerar os prazos da actuación. Isto tradúcese na decisión de Adif de desistir do contrato que se adxudicou a Ineco en abril deste ano 2017 para a redacción do proxecto de pasarela peonil sobre as vías.

No seu lugar, licitarase "de inmediato" un novo concurso para a redacción de ambos proxectos, para a pasarela e a estación, de forma conxunta.

O prazo total para ambos traballos é de 24 meses. Mantense o prazo parcial de 6 meses para a redacción do proxecto da pasarela, respecto ao contrato anterior, e adiántase a redacción do da estación, que ata agora non tiña data fixada.

O importe de licitación é de 1'4 millóns de euros (IVE incluído) e contempla a redacción dos proxectos básicos e de construción tanto da pasarela como do edificio da estación.

O 15 de xuño de 2016 asinábase un convenio entre o Ministerio de Fomento, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago, para a construción de novas terminais de ferrocarril e bus e unha pasarela entre ambas que garantira a intermodalidade. Xa en abril deste ano 2017 Adif adxudicou a Ineco un contrato para a redacción do proxecto de pasarela peonil sobre as vías.

Agora, tras as reunións de traballo mantidas, expúxose que a pasarela sobre vías é un elemento que, ao contar cunha cuberta, terá gran relevancia estética dentro do conxunto. Ademais, será o acceso ao futuro edificio da estación ferroviaria.

Por este motivo, o proxecto da estación veríase condicionado pola estética da pasarela que se deseñou, o que limitaría a consecución dun bo proxecto para a cidade, segundo puntualiza Adif.

Así, co obxectivo de garantir unha unidade formal no deseño e atendendo á economía de escala ao realizar unha única contratación, licitarase nun único contrato de redacción de proxectos en varias fases.