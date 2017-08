A Xunta informa de que o gran incendio forestal que afecta os municipios de Verín e Vilardevós (Ourense) atópase "estabilizado" tras arrasar máis de 1.200 hectáreas, aínda que non está controlado, polo que se prevé que en próximas horas póidase desactivar a situación 2 de emerxencia, posto que "xa non corren perigo as casas".

Angeles Vázquez | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa en Santiago, a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, apuntou que "xa non hai lapas" mentres se segue traballando na súa extinción. Así mesmo, hai unha investigación aberta sobre as causas do lume, aínda que incide na "intencionalidade" do incendio, xa que "todo indica" a iso, nunha zona na que "non era a primeira vez que había un foco".

O lume iniciouse ás 16,30 horas do xoves na parroquia de Vilamaior de Val e "oito minutos despois" mobilizáronse os primeiros medios nun operativo que "funcionou moi ben" ante a virulencia dun incendio que pasou do milleiro de hectáreas "en sete horas".

O rápido movemento do vento e a "seca extrema" foron factores que influíron na propagación do lume nunha zona que acumula "moitos meses sen choiva". Sobre a previsión das próximas horas, indica que haberá máximas duns 30 graos, pero con menos vento, e unha decena de medios aéreos atópanse refrescando a zona.

O operativo estivo composto por unhas 400 persoas ata primeira hora deste venres, aos que sumaron 300 máis nesta xornada, polo que colaboraron ao redor duns 700 efectivos, a quen a conselleira agradeceu o seu traballo.

Tras visitar a zona afectada unhas horas despois do incendio e reunirse con alcaldes da comarca, a conselleira sairá de novo rumbo a Verín a partir das 13,00 horas.

DANOS

En canto aos danos producidos polo incendio, a conselleira destacou a "gran riqueza forestal" queimada, con montes repoboados en 2005 e 2009, e diversas poboacións de piñeiros e castaños calcinadas. A isto únense pastos e colmeas arrasados.

Con todo, valora que non haxa ningún ferido nin dano persoal. De feito, ningún veciño foi desaloxado das súas vivendas. Con todo, ardeu un vehículo da brigada contra incendios da Xunta que se atopaba aparcado.

"UN INCENDIARIO É UN TERRORISTA"

Xunto a isto, a conselleira volveu a avogar por un endurecemento das penas contra incendiarios, e puxo como exemplo a recente detención dun veciño de Maceda, ao que se responsabiliza de máis de 20 lumes.

"Un incendiario é un terrorista", sentenza Ángeles Vázquez, á vez que chama á cidadanía en "non dubidar en denunciar" a aqueles que prenda lume ao monte, pois "non poden campar con liberdade polo territorio".