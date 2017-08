Dúas persoas feridas nun accidente entre un coche e un camión en Pontecesures

Dúas persoas resultaron feridas na mañá deste venres nun accidente de tráfico rexistrado na localidade pontevedresa de Pontecesures e no que se viron implicados un camión e un turismo.

Segundo a información do CAE 112-Galicia, o suceso tivo lugar sobre as 9,20 horas na estrada N-550, á entrada da ponte da localidade, en dirección a Padrón. Como consecuencia do choque producíronse importantes retencións na estrada, que quedou pechada nese tramo.

Ata a zona desprazáronse efectivos de Protección Civil, Garda Civil, GES de Valga e de Padrón e Bombeiros do Salnés. O 061 trasladou aos dous feridos, un deles rescatado do vehículo, ata un centro hospitalario.