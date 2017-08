O ciclo 'Pererinos polo Camiño da Música' reabre a próxima semana con ofertas de música barroca, lírica e folk

O ciclo musical 'Peregrinos polo Camiño da Música' presentou este venres a súa nova axenda, que se estenderá do próximo xoves 10 de agosto ao 7 de setembro. Os eventos, que terán lugar no claustro e na igrexa de San Martiño Pinario, inclúen concertos de música barroca, actuacións líricas, de folk galego e a coral maltesa St. Paul Choral Society, entre outros.

Na presentación do ciclo en rolda de prensa estiveron presentes o reitor do Seminario Maior de Santiago de Compostela, o párroco Carlos Álvarez Varela, e o responsable da Igrexa e Museo San Martín Pinario, José Otero, quen destacou o "marco incomparable" no que se desenvolverá esta oferta musical "moi ampla, que contempla todo tipo de sensibilidades".

'Peregrinos polo Camiño da Música' iniciouse na pasada Semana Santa con tres representacións do 'Requiem' de Mozart que, en palabras de Álvarez Varela, desenvolvéronse con "gran éxito" e que, segundo os números de José Otero, atraeron a "máis de 1.000 persoas".

O ciclo reabrirá o vindeiro xoves 10 de agosto co concerto 'O Barroco Italiano' a cargo do Ensemble Barroco de Ponferrada, dirixida polo clavecinista Manuel Alessandre, que interpretará obras de Vivaldi e Corelli na Igrexa de San Martín Pinario.

A seguinte cita terá lugar no claustro procesional o día 11, no que se presenta o grupo de música folk Alann Biqué. A formación, segundo o párroco, busca "desde hai máis de 20 anos" a "innovación" dentro do panorama musical galego.

O día da Asunción de Santa María, o 15 de agosto, o concerto na igrexa acollerá á soprano Anaís Fernández en compañía do organista David Maceira.

O claustro abrirá as súas portas o día 19 para acoller aos 40 músicos que integran a Banda de Gaitas de Forcarei, que actuaron en "unha infinidade de escenarios, moitos deles internacionais" cos sons máis típicos do folclore galego "arriscándose, mesmo, con outros estilos".

O 25 de agosto, a coral St. Paul Choral Society, desde Malta, actuará na igrexa de San Martín Pinario tras presentacións "de similares características" na Abadía de Westminster de Londres e a igrexa da Madeleine e a catedral de Notre Dame de París.

Finalmente, Álvarez Varela afirmou que quedan "pendentes de axustar" dúas actuacións dun 'ensemble' de cordas e o recital do dúo de música folk de Valladolid, sendo un dos integrantes o "reputado" gaiteiro Germán Ruiz.

ENTRADAS AO REDOR DOS 10 OU 12 EUROS

Con respecto ás entradas aos concertos, o responsable declarou que "non poden ser sen custo", para cubrir o gasto "mínimo" dos concertos --6.000 euros cada un, segundo os seus números--. Por tanto, confirmou que roldarán os 10 ou 12 euros ademais de descontos para peregrinos, familias numerosas, estudantes e maiores de 65 anos.

O párroco e o responsable da igrexa e do museo coincidiron no "necesario" que é contar tamén co apoio económico das administracións, as entidades financeiras e os comerciantes locais para sacar adiante o ciclo.

Por iso, declararon que "están a esperar" a este chamamento ante a "escasa resposta" cara a un evento que, afirman, "suma actividade" ao casco antigo e co que, aseguraron, teñen a intención de "contribuír e non lucrar".

MÁIS VISITAS E EXPOSICIÓNS

A maiores, Álvarez Varela afirmou que o Seminario Maior subscribiu un convenio de 19.000 euros anuais coa Xunta de Galicia ata 2018, que supuxo un "pulo" para pasar de abrir cinco horas durante seis días semanais a facelo nove horas cada un dos sete días da semana.

Ante isto, informaron tamén de que habilitaron "o acceso" ao claustro, ás escaleiras monumentais e ao patio das antigas caballerizas --antes pechados--, para que se poidan visitar de dúas a catro veces diarias grazas á contratación de catro novos profesionais en Historia da arte.

Ademais, segundo adiantou José Otero, o próximo 15 de agosto, o seminario abrirá un novo acceso ao conxunto do mosteiro polas Tullas, os antigos celeiros e un percorrido expositivo que mostrará a historia de Santiago desde a perspectiva da instalación das diversas ordes relixiosas ao longo dos séculos.