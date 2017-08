Os críticos coa cesión do Pazo aos franquistas “teñen a mesma patoloxía que os seus avós”

“Estes señores tienen la misma patología que sus abuelos”, declarou o voceiro da Fundación esta mañá na televisión. Cuestionado sobre os críticos coa cesión por La Sexta, Alonso presumiu de que eles non ían facer “turismo homófobico” ou contar unha mentira histórica mentres “he oído decir que el pazo se había regalado a punta de pistola”

Pazo De Meirás

O voceiro indicou que era lexítimo usar o Pazo para explicar a “grandeza de Franco”. Non dubidou en xustificar os fusilamentos da ditadura (di que todos produto de procesos xudiciais) e presentar ao réxime fascista como salvador do país das poutas dunha ditadura comunista, exactamente o mesmo argumento empregado en 1936 para xustificar o golpe de Estado contra a República.

E que di mentres o máximo responsábel de controlar as visitas a este Ben de Interese Cultural? Alberto Nuñez Feijóo segue sen criticar á Fundación Francisco Franco e moito menos tomar algunha medida administrativa para que se faga apoloxía do fascismo en Meirás.

FEIJÓO PÍDELLE UNHA RECTIFICACIÓN A FUNDACIÓN FRANCO

Iso si, o líder do PP subiu este venres un pouco o ton. Preguntado pola prensa, pediu a Jaime Alonso, "moderación e mesura nas súas valoracións" e remarcou que espera e desexa "algunha rectificación" sobre as declaracións que realizou este xoves respecto da figura do ditador.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. | Fonte: Europa Press

En declaracións á laSexta, Alonso manifestou que nas visitas que se realizan no Pazo de Meirás (A Coruña), propiedade da familia do ditador, vaise a falar da "grandeza de Franco", do que dixo ademais que "non fusilaba a xente": "Das penas de morte, conmutaba ou non en virtude da gravidade dos delitos".

Ao ser cuestionado por estas palabras, Feijóo subliñou que estas manifestacións lle "preocupan" porque son "absolutamente impropias", e apuntou que "non lle fan ningún favor á fundación". "Por tanto, pido que se extreme a cautela nas manifestacións que está a facer", apostilou.

"Unha cousa é que en España cada un teña a súa opinión e haxa liberdade de expresión, pero o que non pode ocorrer é que cando se vai a ensinar un ben de interese cultural, como é o Pazo de Meirás, fágase determinada apoloxía ou valoracións subxectivas que confrontan coa lexislación vixente no noso país", mantivo.

Así mesmo, en canto á petición da fundación de que a Xunta colaborase para afrontar os custos para manter aberto o Pazo de Meirás, Feijóo asegurou que a Administración autonómica "dixo que non, que esas cuestións e obrigacións correspóndenlle ao titular do ben de interese cultural e a Xunta non vai financiar os gastos que obriga a lei".