En Marea baixa tres décimas en intención directa de voto, ata o 0,7%

O Barómetro de Opinión do Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) difundido este venres reflicte unha caída de En Marea de tres décimas na intención directa de voto, ata o 0,7%. Con todo, a coalición de Anova, Esquerda Unida e Podemos Galicia mantense en estimación, co 1,2%.

Esta enquisa, ademais, outorga unha valoración media de 2,55 puntos ao actual portavoz de En Marea no Congreso dos Deputados, Antón Gómez Reino. A portavocía da coalición na Cámara baixa é un cargo rotatorio que os deputados da formación alternan.

O Barómetro coñecido este venres, o primeiro desde a volta de Pedro Sánchez á dirección do PSOE, volve situar ao PP como o partido máis votado, cunha estimación de voto do 28,8%, pero a súa vantaxe vese reducida a só 3,9 puntos polo aumento dos socialistas, que crecen cinco puntos e sitúanse nun 24,9%.

A enquisa, baseada en 2.490 entrevistas realizadas en 253 municipios de 48 provincias, realizouse no dez primeiros días de xullo. É o primeiro estudo do CIS con intención de voto desde a vitoria de Pedro Sánchez nas primarias do PSOE e desde a moción de censura de Pablo Iglesias e Unidos Podemos contra Mariano Rajoy.

En concreto, o CIS atribúe ao PP unha estimación de voto do 28,8%, case tres puntos por baixo do que marcaba tres meses antes e lonxe do 33% que cultivou nas xerais de 2016. É a primeira vez na presente lexislatura que o PP baixa do 30%.

Fronte a ese retroceso do PP, os socialistas experimentan un ascenso de cinco puntos ata situarse no 24,9%, unha cota que nunca alcanzaran desde a aparición de Podemos e Ciudadanos. Son tres puntos máis que o que o PSOE logrou nas últimas xerais, de xuño de 2016.

O PSOE GAÑA EN INTENCIÓN DIRECTA DE VOTO

É máis, e por primeira vez nos últimos tempos, o PSOE de Sánchez aparece como primeira opción en voto xa decidido, cando se lle pregunta aos entrevistados a que partido votarían se as eleccións fosen mañá mesmo: un 19,1% xa adianta que votaría á socialistas fronte ao 17,1% do PP.

O PSOE tamén é o primeiro partido en 'voto máis simpatía', cando a ese voto directo súmanse as simpatías de quen aínda non adiantan a súa intención de voto: 22,2% fronte ao 18,7% do PP, 3,5 puntos por diante dos 'populares'.

A caída do PP e o ascenso do PSOE provoca que o CIS sitúe a distancia entre os dous partidos no seu nivel máis baixo desde os tempos da maioría absoluta de Mariano Rajoy: só 3,9 puntos de vantaxe do PP, o que contrasta cos 11,6 puntos que había tres meses antes, en tempos da xestora do PSOE, e os 10,37 puntos que Rajoy sacou aos socialistas nas xerais de hai un ano.

Pola súa banda, Unidos Podemos e as súas confluencias marcan un 20,3%, seis décimas máis que tres meses antes, pero por baixo do 21,1% das eleccións de xuño de 2016. Nesta primeira enquisa desde a moción de censura que defendeu Pablo Iglesias, Unidos Podemos gana case un punto respecto da enquisa anterior, mentres que En Comú e En Marea mantéñense en estables e só marca un leve retroceso de tres décimas a coalición valenciana con Compromís.

Pola súa banda Ciudadanos consolídase na cuarta praza cun 14,5%, un punto e medio por encima do que sacou nos comicios de hai un ano, pero catro décimas menos que na enquisa de abril, a última con intención de voto.

En canto ás formacións soberanistas, Esquerra mantense no 2,9% mentres que o PDeCAT cae tres décimas respecto da anterior enquisa; en Euskadi, o PNV marca un 1% (unha décima menos que en abril) e Bildu un 0,8% (tres décimas menos que en abril).

BALDOVÍ, A MELLOR NOTA

Respecto da valoración dos líderes, repite na cabeza o portavoz de Compromís no Congreso, Joan Baldoví, o único que ten unha nota por encima do catro: 4,18 puntos. Entre os líderes de ámbito nacional, o primeiro é o coordinador de EU, Alberto Garzón, con 3,91 puntos.

Pedro Sánchez, na súa volta ás enquisas do CIS, cultiva unha nota de 3,73 puntos, mellor que na súa última aparición (3,35 en outubro e 2016) pero por baixo da nota do seu antecesor, o asturiano Javier Fernández.

Detrás del figuran Albert Rivera, de Ciudadanos con 3,58 puntos; Pablo Iglesias, con 2,95; e Mariano Rajoy, cunha nota de 2,79 puntos.

Tanto Pedro Sánchez como Mariano Rajoy mostran similares niveis de desconfianza entre os cidadáns: pouco máis dun 18,5% asegura confiar neles fronte a un 79,8% que recela do presidente do Goberno e un 78,5% que desconfía do líder do PSOE.

Igualmente, un 55% dos enquisados descualifica tanto a xestión do Goberno do PP como o labor da oposición do PSOE.