A CIG pide a alcaldes de zonas afectadas por lumes convocar unha marcha por un cambio na política forestal

A CIG pediu aos alcaldes dos municipios afectados reiteradamente por incendios forestais de Ourense que convoquen unha manifestación para reclamar á Xunta un cambio nas políticas forestais que termine con esta secuela.

En concreto, o representante da CIG en Ourense Manoel Anxo García Torres rexistrou un escrito no Consistorio de Verín no que, ademais da o rexedor local, diríxese aos alcaldes de Riós, Vilardevós, Castrelo do Val, Monterrei, Cualedro, Laza, Oímbra, A Gudiña e A Mezquita.

No texto, o sindicalista asegura que as institucións da comarca deben "dar un paso adiante" e "convocar á sociedade contra a resignación e en defensa doutra política forestal".

"Non podemos permitir e conformarnos, ano tras ano, con ver como se incinera a nosa casa e o noso patrimonio son, polo menos, denunciar socialmente ao goberno responsable por non investir un duro na limpeza dos montes e na súa reordenación territorial", sinala.

Por iso, considera que "é hora" de que "os representantes sociais, sindicais, culturais ou empresariais" únanse, independentemente da súa ideoloxía, para demandar ao Goberno galego "o cambio dunha política fracasada".