Desactivada a Situación 2 no gran incendio forestal de Verín (Ourense)

A Consellería de Medio Rural desactivou a Situación 2 de emerxencia ás 13,20 horas deste venres no gran incendio forestal de Verín (Ourense), na parroquia de Vilamaior, "ao non haber perigo para os núcleos de poboación da zona afectada".

Segundo informa a Xunta nun comunicado, o lume iniciado ás 16,30 horas do xoves, e que xa arrasou unhas 1.200 hectáreas, "evoluciona favorablemente".

No control do lume traballaron 14 helicópteros, nove avións, 50 motobombas, 74 brigadas, 38 axentes e cinco técnicos. Tamén colaboran efectivos da Unidade Militar de Emerxencias (UME), do GES de Laza e bombeiros comarcais da zona.