O fume e cheiro a queimado do lume en Verín alcanza localidades de Castela e León

O fume e o cheiro a queimado dun incendio declarado este xoves na localidade de Verín, na provincia de Ourense, estendeuse este venres a distintas localidades de Castela e León, entre elas Valladolid.

Ante iso, a Consellería de Fomento e Medio Ambiente do Goberno de Castela e León emitiu un comunicado no que precisa que nin o cheiro a queimado nin a nube de fume detectados en diversas localidades castelás e leonesas procede de incendio forestal algún nesta Comunidade, senón do referido en Verín, que aínda non foi controlado.

Este cheiro é impulsado polos ventos en altura de compoñente oeste que está previsto mantéñanse ao longo do día.

Pola súa distancia, de aproximadamente 35 quilómetros ao límite da provincia de Zamora, espérase que non afecte o territorio de Castela e León. No entanto, está a realizarse un seguimento e a Comunidade está preparada ante calquera incidencia.