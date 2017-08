O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comunicou que a Administración autonómica é "optimista" sobre o grande incendio forestal que afecta os municipios de Verín e Vilardevós (Ourense).

Neste ámbito, ao ser cuestionado por este tema durante un acto na cidade de Vigo, trasladou o seu agradecemento "a todas as persoas que estiveron traballando --neste incendio-- toda a noite, que son máis de 200 persoas, algunhas delas ao bordo de pór en risco a súa vida".

Así as cousas, por unha banda agradeceulles "a súa capacidade, a súa profesionalidade e a súa determinación"; e polo outro, felicitoulles por evitar que o lume chegase aos pobos, sobre algúns dos cales dixo que chegaron a ter dúbidas de que se visen afectados como consecuencia os refachos e cambios de vento.

Por outra banda, Feijóo trasladou o seu agradecemento tamén á Policía Autonómica "por sorprender 'in fraganti" ao incendiario de Maceda ao que se lle acusa dunha vintena de incendios forestais na provincia de Ourense, así como "ao xuíz que ditaminou o seu encarceramento".

BALANCE DO VERÁN

Feijóo apuntou que en Galicia o mes xullo "foi moi ben" en canto aos incendios, no entanto, mostrouse cauteloso porque "as dificultades empezan agora", no mes de agosto, porque "cando se ve cando hai refachos de vento fortes os incendiarios activan o seu traballo criminal".

Neste contexto, chamou "a toda a poboación" a que axude ás administracións e forzas e corpos de seguridade a detectar a eses incendiarios. "Non hai incendio se non hai incendiarios, con carácter xeral", rematou.