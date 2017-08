Xunta, Deputación de Pontevedra e Concello de Tomiño subscriben o acordo para acometer a variante do Seixo

A Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra e o Concello de Tomiño subscribiron o acordo para a execución das actuacións da variante ao núcleo do Seixo, de 1 quilómetro de lonxitude, que permitirá desconxestionar o tráfico polo centro da localidade.

Asina convenio Xunta, Deputación e Concello de Tomiño | Fonte: Europa Press

O convenio foi asinado na mañá deste venres pola conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, a presidenta da Deputación, Carmela Silva, e a alcaldesa de Tomiño, Sandra González.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou este 4 de agosto o inicio do trámite expropiatorio, co anuncio polo que se somete a información pública o proxecto do trazado. A Xunta destinará case 1 millón de euros a financiar e tramitar as expropiacións necesarias.

A Deputación de Pontevedra, que deseñou a estrada e será a futura titular, levará a cabo as obras correspondentes, cun orzamento que ascenderá aos 2'3 millóns de euros. Pola súa banda, o Concello de Tomiño achegará unha partida de 261.240 euros.

A nova variante permitirá cruzar de norte a sur a capitalidade de Tomiño sen necesidade de pasar polo centro, que ata agora soporta un tráfico medio diario de entre 5.000 e 10.000 vehículos, favorecéndose así o acceso a equipamentos públicos como o Centro de Saúde, o instituto ou o centro escolar.

Unha vez construída a variante o Concello de Tomiño asumirá a titularidade do tramo de estrada autonómica, que pasará a ter un tráfico maioritariamente urbano.

A conselleira resaltou que as obras se acometerán no marco dun acto de colaboración entre o tres administracións públicas, que están a sumar esforzos para aumentar a seguridade e a comodidade dos veciños de Tomiño.