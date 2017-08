O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presentou este venres en Vigo o 'Plan Estratéxico da Industria Conserveira Galega: Horizonte 2020', que definiu como "unha carta náutica do sector conserveiro cara ao seu futuro".

Foto: Plan Conservas | Fonte: Europa Press

Nun acto celebrado na sede da Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Peixes (Anfaco-Cecopesca), Feijóo mantivo que este documento "non é teledirixido", senón que foi elaborado por "todos: Expertos, empresarios traballadores...". "É o plan de Galicia para seguir sendo líder no mercado mundial", subliñou.

Sobre o contido do texto, destacou que concreta a situación actual, debilidades, fortalezas e oportunidades deste sector, que é "estratéxico" na economía galega e no ámbito agroalimentario e que dixo que debe ter como alicerces a formación, o valor engadido e a internacionalización.

Así as cousas, despois de mostrarse convencido de que o sector "vai crecer" nos próximos anos, o mandatario autonómico apuntou que "7.500 millóns de consumidores, a poboación do mundo", esperan ás empresas desta industria, que teñen "un futuro cheo de oportunidades".

A continuación, considerou que os tres alicerces para aproveitar esas oportunidades deben ser a orientación dos produtos de alta calidade cara aos mercados 'gourmet', a procura de valor engadido nos descartes, e o reforzo da promoción para conseguir novos consumidores --entre outros, os máis novos--.

Neste marco, incidiu na importancia de que o sector e a administración se comprometan, o que no caso da Administración autonómica manifestou que se reflicte na Lei de impulso empresarial e na primeira Lei de portos de Galicia.

Ademais, aludiu ao apoio da Xunta ao Campus do Mar, aos oito millóns destinados á ampliación de Anfaco, e aos 96 millóns que ten reservados para dedicar ao sector da transformación entre 2016 e 2020.

FOLLA DE RUTA DO SECTOR

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, mostrouse "orgullosa e agradecida" por este plan, que presenta a "folla de ruta" que teñen que seguir as empresas e a administración para "apoiar á conserva" e contribuír ao seu crecemento, competitividade, viabilidade e xeración de valor engadido, ademais de favorecer a estabilidade e calidade do emprego. "Imos polo bo camiño", selou.

Pola súa banda, o secretario xeral de Anfaco, Juan Manuel Vieites, puxo en relevo que este plan é "froito da análise pormenorizada" do sector conserveiro, que acumula 12.000 empregos directos e 30.000 indirectos, e representa o 2,8% do PIB de Galicia.

Segundo dixo, con este plan apóstase pola colaboración público-privada para "axudar ao maior número de empresas posible a conseguir os seus obxectivos e adiantarse ás súas expectativas" e así favorecer que o sector siga "mantendo o liderado". De feito, indicou que a lema no que se recolle esta acción é 'Con elas ser máis, facer mellor'.

SEIS LIÑAS DE ACTUACIÓN

As liñas de actuación propostas por este plan céntranse en medidas para manter e facilitar as condicións de acceso ás materias primas e a soster a posición do sector nos mercados tradicionais, medidas de reforzo e consolidación das estruturas empresariais existentes, e medidas de reforzo da internacionalización e da actividade exportadora.

Así mesmo, aposta por medidas orientadas a consolidar a reputación do produto, das marcas e da produción ene os distintos mercados; medidas de reforzo da competitividade mediante unha maior implantación no sector das actividades de I+D+i; e medidas de emprego para garantir a súa continuidade ou crecemento, a súa estabilidade e a súa calidade, e para facilitar versatilidade.

PROTESTA DE CC.OO.

Previamente ao comezo do acto, delegados de Comisións Obreiras concentráronse ás portas da sede de Anfaco para protestar porque, segundo a súa versión, este plan foi "elaborado de forma unilateral" pola Xunta e sen contar coa parte social, a pesar de que nunha reunión celebrada no principio do ano presentaron propostas e reclamaron participar no proceso.

Neste marco, advertiron de que o plan vai "favorecer" unicamente ás empresas grandes, mentres as pequenas sofren "un peche paulatino" nun sector "xa de seu altamente precario". "Cremos que neste plan deberían ter cabida os sindicatos", remarcou, antes de apuntar que "este é o exemplo de como non se deben de facer as cousas".

"Cremos fundamental que haxa un cambio de actitude e tendemos a man á Xunta de Galicia para que haxa un debate de reindustrialización do sector en todo o seu conxunto", selou o secretario xeral da Federación de Industria de Galicia, Victor Ledo.