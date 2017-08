Tellado destaca a baixada do paro e a alza do PIB no balance do curso político do PPdeG na Xunta

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, fixo balance do actual curso político, no que sostén que a estabilidade institucional e a responsabilidade levada a cabo polo Partido Popular posibilitaron que Galicia peche o curso político cun 6,48% menos de paro do que había en setembro do pasado ano e cun PIB á alza.

Tellado asegurou este venres que fronte á "xestión responsable dos populares" atópase un Partido Socialista sen secretario xeral, coa Marea "dedicada a acabar con Villares" e cun BNG "ao que só se lle coñece un novo logo".

O secretario dos populares galegos destacou que a comunidade conclúe este período con 12.465 parados menos que cando se iniciou a actividade política en setembro do pasado ano. Fixo referencia, tamén, aos datos do pasado mes, que sitúan a Galicia como a comunidade na que máis baixa o desemprego en termos absolutos e a segunda en termos relativos.

Tellado sinalou que "grazas á boa evolución que está a seguir a economía galega", o goberno autonómico poderá revistar á alza as súas previsións, nas que se espera que Galicia creza este ano un 3,1%, sete décimas máis do previsto inicialmente.

Ademais, aludiu a que en 2018 o PIB crecerá a un ritmo do 2,7%, é dicir, dúas décimas máis do estimado no Plan Estratéxico da Xunta para o período 2015-2020, e á expectativa de que o paro siga baixando, ao 15,6% este ano e ao 14% en 2018.

Miguel Tellado sumou a estas cifras os datos da Enquisa de Poboación Activa que reflicten que Galicia conta no segundo trimestre do ano con 21.400 desempregados menos que hai un ano, un 9,6% menos, e os ocupados continúan crecendo en 14.900 persoas, o que supón un incremento do 1,4%.

Un balance no que o secretario do PPdG recolleu tamén o bo comportamento das exportacións e o novo límite de gasto non financeiro de Galicia para 2018, que se concreta en 9.487 millóns de euros e que permitirá, ao seu xuízo, "que a comunidade siga crecendo a bo ritmo" "con máis emprego e menos endebedamento".

En base a estes argumentos, puntualizou que "aínda que queda moito camiño por percorrer" e non descansarán "ata que esa recuperación chegue a todos os fogares", pódese "comprobar que as críticas da oposición nos últimos meses non se basean en nada e estaban fundamentadas na mera demagoxia".

Así, fronte á proximidade do PPdeG e do presidente autonómico "ás preocupacións e inquietudes dos galegos", sitúa aos partidos da oposición e os seus problemas internos. "Fronte á nosa estabilidade atopamos a un PSdeG sen secretario xeral, á Marea dedicada a acabar con Villares e a un BNG ao que só se lle coñece un novo logo en todo este tempo".