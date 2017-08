A Xunta destinará 10'5 millóns de euros á recuperación de 1.300 vivendas en áreas de rehabilitación

A Xunta de Galicia destinará preto de 10'5 millóns de euros á recuperación dunhas 1.300 vivendas nas Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) de 34 municipios galegos.

Da cifra total, case 7'5 millóns serán achegados polo Ministerio de Fomento e 3 polo goberno galego. Os beneficiarios dos fondos serán os propietarios de vivendas e edificios emprazados no ámbito das ARI, que recibirán axudas a fondo perdido para as obras que acometan.

Os Concellos deberán informar á Xunta sobre as actuacións previstas, presentando a documentación acreditativa. No caso daqueles que dispoñan de máis dun ARI declarada, será a propia administración local a que distribúa os fondos.

Ademais, as administracións municipais serán as encargadas de regular os prazos para a presentación de solicitudes por parte dos propietarios de vivendas interesados na súa rehabilitación. Os propios concellos tamén se poderán acoller ás subvencións para a realización de actuacións de urbanización e reurbanización en ARI.

Das 41 localidades con ARI declaradas, 34 solicitaron participar na repartición de fondos, destacándose desde a Xunta de Galicia a ausencia do Concello de Lugo, a única do sete grandes cidades galegas que non presentou solicitude de fondos.

As axudas súmanse ás do Programa Vivendas do Camiño, xa convocadas en xuño cun importe de 2,9 millóns de euros e un prazo de presentación de solicitudes ata o 30 de novembro.

A Xunta destinará este ano máis de 40 millóns de euros a axudas para rehabilitación de vivendas e edificios.