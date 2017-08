Echávarri, prata no Europeo

O galego Fernando Echávarri, formando parella coa canaria Tara Pacheco, acadou este venres o subcampionato de Europa na clase Nacra 17, competición que estreaba en Kiel (Alemaña) a navegación con foils. A parella formada polo pontevedrés e a canaria, con 62 puntos, quedou a tan só un punto da medalla de ouro.

Fernando Echávarri e Tara Pacheco, nun momento da proba. | Fonte: Pedro Martínez (Sailing Energy)

O barco de Fernando Echávarri comezou o día na cuarta posición, pero remontou dúas posicións tras competir de xeito brillante nunha final a tres mangas nas que fixeron dous segundos e un terceiro posto.



As medallas de Nacra 17 estiveron en xogo ata a última manga e as posicións do podio definíronse por tan só un punto de diferenza entre os tres primeiros. O equipo italiano formado por Ruggero Titta e Caterina Banti acadou o ouro con 61 puntos. Ao terceiro posto do caixón subiu a parella británica integrada por Ben Saxton e Katie Dabson, con 63 puntos. Fernando Echávarri e Tara Pacheco, segundos, remataron con 62 puntos. O formato de competición provocou moito “estrés” para toda a flota, segundo os participantes.

“Los recorridos eran muy cortos, todo sucedía muy deprisa. ¡Nosotros íbamos a 190 todo el rato!”, aseguró Pacheco. A canaria, en declaracións á Federación Española de Vela, amosou a súa felicidade pola rápida e exitosa adaptación que protagonizou xunto a Echávarri no novo barco con foils. “Hoy apretamos más y se notó. Hicimos mejores salidas, mejores bordos y en ceñida fuimos bastante rápidos”, afirmou a parella canaria do pontevedrés.

En xuño, Echávarri e Tara Pacheco acadaron a medalla de ouro en Nacra 17, modalidade olímpica, nas finais da Copa do Mundo que se disputaron en Santander.