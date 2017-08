Fernández Gayoso sae do cárcere e comezará a colaborar con Érguete a próxima semana

O expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso saíu da prisión da Lama (Pontevedra) na mañá deste venres tras a providencia da Audiencia Nacional que decretou a súa posta en liberdade para colaborar coa Fundación Asociación Érguete Integración --que axuda a persoas en situación de exclusión social e drogodependencia--, na que comezará a realizar tarefas a próxima semana.

Julio Fernández Gayoso | Fonte: Europa Press

En declaracións a Europa Press, a presidenta da Fundación Érguete, Carmen Avendaño, sinalou que o expresidente de Caixanova colaborará desde a semana que vén con esta entidade, aínda que aínda non está pechado o día de inicio, pero prevese que sexa "entre o martes e o mércores", tras un fin de semana que Fernández Gayoso poderá pasar na súa casa.

Fernández Gayoso foi condenado a dous anos de prisión xunto con outros directivos polas indemnizacións que se concederon a si mesmos antes de abandonar a entidade e que alcanzaron os 22 millóns de euros, pero saíu do cárcere tras algo máis de medio ano recluído --entrou o 16 de xaneiro-- debido á medida adoptada polo xuíz de Vixilancia Penal, José Luís Castro.

Así, Avendaño remarcou "xa está resolto" que tarefas asignaranse a Fernández Gayoso, que pasarán, entre outras, por servir almorzos --aténdense ao día a entre 60 ou 70 persoas en risco de exclusión--, prestar axuda no roupeiro e lavandaría, ademais de elaborar escritos como poidan ser encher solicitudes ou convocatorias.

Neste sentido, chama a atención sobre que Fernández Gayoso realizará tarefas similares ás que fixeron todos os que participado neste programa de reinserción de presos, que leva activo desde hai 32 anos.

INFORME PERIÓDICO

A continuación, Carmen Avendaño indicou que este programa de Érguete está destinado a persoas cunha condena de período non elevado ou a quen queda pouco para cumprila.

Sobre o caso do exdirector xeral de Caixanova, Avendaño resalta que "é un home de 85 anos e que non está ben de saúde", cunha "condena pequena", que "noutros casos suspéndese" polo que non se chega a entrar en prisión.

Deste xeito, quen foi a cabeza visible de Novacaixagalicia contará cun elemento de control telemático e cada 15 días o centro elaborará un pequeno informe sobre a evolución dos seus labores, que "adoita ser conciso se non hai incidencias".