A superficie arrasada polo gran incendio forestal de Verín aumenta a 1.360 hectáreas

A superficie arrasada polo gran incendio forestal que afecta os municipios de Verín e Vilardevós (Ourense) aumentou a 1.360 hectáreas, segundo os últimos datos ofrecidos pola Xunta na tarde deste venres.

A Consellería de Medio Rural desactivou a Situación 2 de emerxencia ás 13,20 horas deste venres --dun lume iniciado o xoves-- na parroquia de Vilamaior, "ao non haber perigo para os núcleos de poboación da zona afectada".

No control do lume traballaron 18 helicópteros, nove avións, 51 motobombas, 79 brigadas, 41 axentes, seis pas e cinco técnicos. Tamén colaboran efectivos da Unidade Militar de Emerxencias (UME), do GES de Laza e bombeiros comarcais da zona.

A Xunta dá por estabilizado o lume, pero segue sen estar controlado, aínda que destaca a melloría nas últimas horas con menor incidencia do vento e as lapas.

Respecto diso, a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, apunta á "intencionalidade" do lume e remarca que está aberta unha investigación para dar co seu autor.