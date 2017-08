Activos incendios en Xinzo de Limia, Lobios (Ourense) e Pantón (Lugo) con máis de 75 hectáreas queimadas

Tres incendios atópase activos en Galicia ademais do gran lume que afecta a Verín. Nos municipios de Xinzo de Limia (Ourense) e Pantón (Lugo) hai ao redor de 20 hectáreas queimadas en cada un. Ademais, no municipio ourensán de Lobios está estabilizado outro cunhas 35 hectáreas afectadas.

Segundo informa a Consellería de Medio Rural, o lume de Pantón iniciouse na parroquia de Toldaos sobre as 15,20 horas, cunhas 20 hectáreas queimadas. Traballan dous avións, dous helicópteros, oito motobombas, unha pa, 10 brigadas e tres axentes.

No caso de Xinzo de Limia, o incendio declarouse na parroquia Damil sobre as 16,50 horas. Nas tarefas participan catro avións, catro helicópteros, catro motobombas, nove brigadas e dous axentes.

Pola súa banda, o lume tamén activo en Lobios afecta xa a unhas 35 hectáreas. O incendio iniciouse ás 14,04 deste venres na parroquia de Araúxo, e a Xunta dáo por estabilizado, pero non controlado, desde as 17,50 horas. No operativo participan nove helicópteros, seis avións, 14 brigadas, cinco motobombas e un axente.