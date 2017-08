Álex Marque arrinca forte

Eran tan só 5,4 quilómetros en Belém (Lisboa), pero o galego Álex Marque deixa moi boas sensacións no arrinque da 79ª edición da Volta a Portugal co terceiro mellor tempo no prólogo. O ciclista estradense, cun tempo de 6 minutos e 27 segundos, quedou a tan só tres segundos do vencedor, o francés Damien Gaudin.



Nun prólogo para especialistas, Álex Marque, xefe de filas do Sporting-Tavira xunto a Rinaldo Nocentini, foi o primeiro dos candidatos a gañar a Grandíssima o día 15, e estivo na loita por vestir a primeira camisola amarela desta edición da Volta. Segundo foi Domingos Gonçalves (RP-Boavista) a 2 segundos, todo un especialista e campión de Portugal contra o reloxo.



O outro galego, o arousán Gustavo César Veloso, xefe de filas do W52-FC Porto, entrou en meta 12º a 14 segundos do vencedor. Pola súa banda, Rui Vinhas, compañeiro de Veloso e actual gañador da Volta a Portugal, foi 77º, perdendo 37 segundos en meta.

Álex Marque, en pleno esforzo a piques de entrar en meta. | Fonte: volta-portugal.pt

Este sábado, chega a 1ª etapa en liña, entre Vila Franca de Xira e Setúbal, de 203 quilómetros, a segunda máis longa desta Volta a Portugal que cumpre 90 anos de historia.





Clasificación xeral



1º Damien Gaudin (Armée de Terre) 0:06:24 [50,625 km/h]

2º Domingos Gonçalves (RP-Boavista), a 2 segs

3º Álex Marque (Sporting-Tavira), a 3 segs

4º James Gullen (JLT Condor), a 4 segs

5º Travis Samuel (H&R Block Pro Cycling Team), a 9 segs

6º Jesús Ezquerra (Sporting-Tavira), a 11 segs

11º Rinaldo Nocentini ((Sporting-Tavira), a 13 segs.

12º Gustavo Veloso (W52-FC Porto), a 14 segs