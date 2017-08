Nadia Iglesias, ouro histórico

Impresionante unha vez máis a actuación da patinadora artística galega Nadia Iglesias, que este venres acadaba na localidade italiana de Roana (Vicenza) o seu primeiro título Europeo na modalidade libre de patinaxe artístico.

A patinadora Nadia Iglesias, ouro no Europeo. | Fonte: @FedPatinaje

Tras ter sido subcampioa europea xuvenil o ano pasado en Friburgo, nesta ocasión avanzou un chanzo máis para adxudicarse por primeira vez o título Europeo en categoría júnior, cunha puntuación de 483,30 puntos, superando ás patinadoras italianas, que partían como grandes favoritas: Cecilia Marocchi foi segunda con 455,89 mentres a eslovena Jessica Marka acadaba a terceira praza con 445,50 puntos.

A patinadora do coruñés CPA Maxia, adestrada por Rosa García, fíxoo case perfecto o xoves no programa curto, coas notas dos sete xuíces, tanto no apartado técnico como no artístico, por riba do 8. Pero faltáballe por rematar a súa actuación no programa longo, onde malia un pequeno erro nada máis principiar a súa actuación que lle penalizou dúas décimas, Nadia Iglesias volveu estar brillante, cunha puntuación moi alta, sempre superando o 8 dos xuíces.

A súa actuación en Italia confirma o seu enorme talento e proxección que, polo momento, semella non ter límite, pois segundo apunta a Federación Galega de Patinaxe, canta maior é a presión, mellor compite Nadia. Deste xeito, a deportista de Ames fai historia na patinaxe galega ao converterse na primeira patinadora artística de Galicia que acada un oro nun certame continental. O pasado mes de xuño, a galega xa se proclamara campioa de España júnior en Girona. O vindeiro reto, o mundial en China.