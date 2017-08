Unha persoa resulta ferida de gravidade nun accidente de tráfico en Oleiros (A Coruña)

Unha persoa resultou ferida de gravidade ao chocar un coche e unha moto no quilómetro cinco da AC-12, ao seu paso polo municipio coruñés de Oleiros.

O CIAE 112 Galicia informou de que tivo constancia do accidente ás 23,00 horas do venres a través dun aviso do Urxencias Sanitarias de Galicia 061.

Segundo a información facilitada, a vítima foi trasladada á UCI do Complexo Hospitalario Universitario dá Coruña.

O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias alertou do ocorrido aos Bombeiros de Arteixo, a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico.