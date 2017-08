“Que o xabaril teña que buscar comida na zona urbana é síntoma da enfermidade do agro galego”

Outro episodio dun xabaril paseando por pleno centro urbano sorprendeu recentemente aos cidadáns de Narón. Nesta ocasión foi en Ultramar, pero xa tiñan aparecido pola Gándara, por Piñeiros, cruzando a autovía, ou facendo camiñada pola carreteira de Castela. Os de Narón casos illados. Son xa recorrentes os casos de xabarís que se achegan aos centros urbanos de localidades de todo o país. O que antes eran anécdotas ou acontecementos curiosos agora son un síntoma dalgo "realmente grave", alerta Esquerda Unida (EU) en Narón.

Xabarís no centro de Narón | Fonte: EU.

O concelleiro André Abeledo sinala que "o xabaril é un animal salvaxe que tenta sempre fuxir do ser humano, e só en moi raras ocasións achegase a centros urbanos; normalmente o fai por fame, no caso que na súa contorna natural non sexa capaz de alimentarse". Outra razón podería ser que "unha parte deste xabaril salvaxe xa non fose tal, e que agora algúns fosen porcos domestico no monte", engade. Pero do que "non queda dúbida" e de que "algo esta acontecendo, e de que a Xunta de Galicia ten a obriga de facer un estudo serio", expón Abeledo.

"O feito de que o xabaril se vexa obrigado a pasearse buscando comida polo centro urbano, cruzando autovías e carreteiras, é un perigo para a seguridade viaria", continúa o representante de EU. Pero as ameazas esténdense aos cultivos agrícolas, que están a sufrir "abundantes danos" nosos concellos nos que se detectou a presenza de xabarís en zonas ocupadas polos humanos. Isto está supoñendo "perdas económicas para moitas persoas, tanto profesionais coma en producións para autoconsumo", describe o concelleiro.

O colectivo de labregos de Narón mantivo unha reunión o día 9 de xuño có responsable da fauna cinexética dependente da Consellería de Medioambiente, que "durante a reunión chegou a preguntar aos labregos cal era a poboación de xabaril na zona, como se fosen os labregos os responsables de contalos", relata Abeledo, quen alerta: "Isto significa que a Administración non conta con datos reais nin estudos sobre este incremento de poboación".

Por todo isto, o concelleiro defendeu unha moción no Pleno solicitando á Xunta de Galicia a elaboración dun plan “real” para dar resposta aos problemas derivados do aumento da poboación do xabaril na comarca; proposta que foi foi aprobada con 16 votos a favor (EU, TEGA, PSOE, BNG, ENE) e 5 abstencións do (PP).

"No caso do colectivo de labregos en Narón, entenden a necesidade de que o xabaril e as outras especies da fauna autóctona estean protexidas, pero tamén que se protexa o seu medio de vida", explica Abeledo, quen entende que "a diminución da superficie agraria, o abandono do rural, o incremento da superficie de plantación de eucaliptos e a falla dunha política real orientada a loitar polo rural están a provocar que o xabaril se converta nun grave problema para as veciñas e veciños".

O concelleiro reclama ao Goberno galego que impulse medidas "reais" para dar solución a curto prazo a este problema, compensando aos labregos polos danos ocasionados polo xabaril, e a medio e longo prazo, controlando a poboación desta especie e traballando por recuperar o equilibrio no monte galego.