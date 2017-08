A Xunta ve “normal” que o profesorado imparta materias afíns e di que “non prexudica” o sistema educativo

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, afirmou que o feito de que os profesores impartan materias afíns á súa especialidade é algo "absolutamente normal" que se fai "en todas as comunidades" e que "non prexudica" ao sistema educativo galego, pois os estándares de calidade "están a mellorar".

Alumnos nunha clase.

Así respondeu o titular en declaracións aos medios durante a presentación deste sábado da camiñada 'Monumenta. Andar con arte', ás acusacións da CIG sobre a denuncia de que "máis do 28 por cento" dos profesores impartirá materias das que non son especialistas, algo que, a xuízo do sindicato, "dá mostras da precarización do traballo".

Con respecto a isto, Román Rodríguez declarou que "non é certo", pois "un profesor de matemáticas pode dar física e química e viceversa" porque "é moi próxima á súa formación". Ao seu modo de ver, isto non implica que a imparta "de peor calidade".

Desta forma, Román Rodríguez negou que prexudique "de forma directa" ao sistema educativo e puxo en valor que os estándares de calidade e o nivel de coñecemento do alumnado galego "están a mellorar", polo que, nas súas palabras, a denuncia da CIG "non se corrobora coa realidade".

"Están a facerse, xa se fixeron e vanse facendo" revisións desta situación, afirmou, ademais de que "están a tender a reducir" o número de materias afíns impartidas. Tamén aclarou que "encaixa dentro da organización dos centros" e que as materias "as fixan os propios profesores" nos procesos selectivos.