Ana Peleteiro, á final

Bestial Ana Peleteiro, que estará na final do triplo salto na súa primeira participación nun Campionato do Mundo absoluto ao aire libre. A atleta ribeirense, cun mellor salto de 14,07 metros, clasificouse entre as doce mellores do mundo e estará na gran final do Mundial de Londres'2017, que se disputará o luns a partir das 21.25 hora galega.

Un salto da ribeirense Ana Peleteiro. | Fonte: @rfea

A atleta galega fixo unha rolda de clasificación con 13,84m, 14,07m e 13,09m. Necesitaba superar os 14,20 metros ou quedar entre as doce primeiras. A Ana Peleteiro, cunha mellor marca persoal de 14,22 metros conseguida este mesmo ano, chegoulle con saltar eses 14,07 metros para meterse na final co 12º mellor rexistro.

Para Ana Peleteiro, campioa do mundo júnior en 2012 en Barcelona, será con 21 anos a segunda final dun Mundial absoluto, tras quedar 11ª o ano pasado no Mundial de pista cuberta en Portland (EUA).

Resultados triplo salto:

1ª. Olga Rypakova (KAZ, 14,57).

2ª Yulimar Rojas (VEN, 14,52).

3ª Susana Costa (POR, 14,35)

4ª Patrícia Mamona (POR, 14,29)

5ª Kristin Gierisch (ALE, 14,25)

6ª Shanieka Ricketts (XAM, 14,21)

7ª Caterina Ibargüen (COL, 14,21)

8ª Hanna Knyazyeva-Minenko (ISR, 14,17)

9ª Kymberly Williams (XAM, 14,14)

10ª Anna Jagaciak (POL, 14,09)

11ª Neele Eckhardt (ALE, 14,07)

12ª Ana Peleteiro (ESP, 14,07)