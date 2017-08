Á Xunta non lle gusta que a Fundación Francisco Franco xestione o Pazo de Meirás

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, asegurou que á Xunta "non lle gusta" que a Fundación Francisco Franco xestione as visitas ao Pazo de Meirás, á vez que incidiu en que o Goberno galego "non ten competencias" para decidir se as declaracións e os actos da organización incumpren a legalidade.

Pazo De Meirás | Fonte: Europa Press

Rodríguez, ademais, afirmou que a Administración autonómica "non descarta tomar medidas" se a fundación que xestiona as visitas ao complexo de Sada (A Coruña) comete accións que van contra a lei, pero insistiu en que son os órganos xudiciais os que se deben ocupar do seu cumprimento.

O conselleiro tamén aclarou que lle gustaría que fose outro organismo o que xestionase as visitas ao Ben de Interese Cultural que é o Pazo de Meirás.

"Obviamente, non se pode consentir ningún tipo de comportamento que vaia en contra da lei ou que practique calquera tipo de apoloxía do fascismo ou do terrorismo", declarou Román Rodríguez á vez que puxo en valor que esta é unha sociedade onde, "afortunadamente, todos teñen dereitos e obrigacións".

A XUNTA ACTUARÁ "IGUAL QUE CALQUERA CIDADÁN"

O conselleiro reiterou que é a Xustiza a que "se debe ocupar de cumprir a lei", polo que debe ser esta quen determine se son ilegais as declaracións do portavoz da Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso, nas que aseguraba que o ditador "non fusilaba a xente" e que usarían os percorridos polo Pazo de Meirás para falar sobre a "grandeza de Franco".

Ao seu modo de ver, se a Xunta, "igual que calquera cidadán ou calquera administración, ten constancia de que hai calquera declaración ou actitude en contra da lei", "o seu deber" é informar á xustiza para que este órgano actúe.

Ademais, Román Rodríguez reafirmou que "fixeron todo o que tiñan que facer no seu momento" con respecto á declaración do Pazo como BIC, e reiterou que a Fundación Franco "nunca tivo nin ten" a colaboración da Xunta.