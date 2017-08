Feijóo destaca o labor de Proxecto Home na loita contra a droga e garante o compromiso da Xunta neste reto

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou o labor da comunidade terapéutica de Proxecto Home na loita contra a droga e garantiu o compromiso do seu Executivo nas políticas de prevención, rehabilitación e inserción social.

O presidente da Xunta visita Proxecto Home na súa XXVII aniversario | Fonte: Europa Press

O máximo mandatario autonómico visitou este sábado as instalacións que Proxecto Home ten no municipio de Val do Dubra (A Coruña) con motivo da celebración do XXVII aniversario desta iniciativa. Ao acto tamén acudiron, entre outras autoridades, o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, e o conselleiro de Economía, Francisco Conde.

Na súa intervención, Feijóo erixiu á organización en "exemplo" de que a loita contra a droga é un reto que "só se pode gañar entre todos". Así, asegurou que a drogodependencia é unha realidade que continúa necesitando das administracións e de entidades que loiten contra ela, así como o conxunto da sociedade.

E, nesta liña, garantiu o compromiso da Xunta como parte activa dese "entre todos", a través de políticas efectivas en materia de prevención, rehabilitación e inserción social. "Queremos seguir sendo útiles nesta loita", manifestou o presidente, que lembrou que este colectivo é "prioritario" para acceder á maior parte das axudas en materia de emprego.

Ao longo da súa intervención, Feijóo recoñeceu o labor do persoal de Proxecto Home e das familias que, segundo destacou, "levan traballando 27 anos en silencio, con fracasos pero tamén con éxitos". "O valor fundamental para saír das drogas é porse en pié", manifestou.

O titular da Xunta tamén puxo en valor o esforzo de todos aqueles que "decidiron abandonar as cadeas das drogas e abrazar a liberdade da vida e da autonomía persoal" conseguindo rehabilitarse.

Por último, Feijóo incidiu en que hoxe Galicia non se entendería sen Proxecto Home. "Sen esta organización teriamos unha Galicia peor, menos solidaria, menos aberta e con menos posibilidades de reinserción", apuntou.