O Festival V de Valarés busca pór a "calidade por encima da cantidade" na súa edición de 2017, que se celebrará os próximos días 18 e 19 de agosto e que encabezan Love of Lesbian e Los Planetas.

Imaxe da pasada edición do Festival V de Valarés | Fonte: Europa Press

Ademais destas aclamadas bandas, o festival, que se celebra na praia de Balarés, Ponteceso (A Coruña), contará coas actuacións doutros grupos nacionais e internacionais como El mató a un policía motorizado, La Habitación Roja, Los Punsetes ou The New Raemon & Mcenroe.

En declaracións a Europa Press, o director do evento, David Jiménez, explicou que a organización avanza este ano no seu obxectivo de facer un festival "sustentable" desde o punto de vista ambiental dado que, como lembrou, ten lugar nunha "contorna única" como é o da praia de Balarés, areal que rodea un "incrible piñeiral".

"Queremos que sexa unha experiencia da que poidan gozar tanto o público en xeral como as bandas e creo que o conseguimos", destaca Jiménez, que asegura que artistas internacionais como Kula Shaker ou Gigolo Aunts (presentes na edición de 2016) chegaron a dicir que "era o sitio máis bonito" no que "xamais" tocaran.

REIVINDICAR A COSTA DA MORTE

Por iso, como sinala o director, o V de Valarés busca reivindicar este espazo da Costa da Morte e fuxir de "todo aquilo que se intúe cando se nomea a palabra festival: moita xente, colas interminables e uns sitios incómodos".

Neste punto, recoñece que a presenza de familias con nenos nos festivais é unha "tendencia moi marcada nos últimos anos". "Cremos que hai un oco moi importante de atractivo para este público que coas antigas leis tiña máis difícil gozar dos festivais xa que estes estaban máis encamiñados ás 'rave", explica o director.

Con esta filosofía, ademais das actuacións musicais, o festival, que ten un aforamento limitado e unha zona de acampada nas inmediacións do areal, contará con actividades como clases de padel surf, ioga padel, ioga e skate.

E é que a partir do mediodía comeza a funcionar o chamado 'Espazo Mahou', unha zona na praia con oferta gastronómica, deportes acuáticos e un escenario aberto ao público no que os asistentes poderán relaxarse na area con actuacións en directo.

BANDAS

Por xornadas, o venres día 18 de agosto, ademais de Love of Lesbian estarán no Festival V de Valarés La Habitación Roja, Pablo und Destruktion, White Bats, Disciplina Atlántico, Bifannah e Captains.

Xa o sábado será a quenda de Los Planetas, El mató a un policia motorizado, Airbag, Los Punsetes, The New Raemon & Mcenroe, DJ Coco, Terbutalina e Cala Vento.

A eles uniranse no Espazo Mahou The Phantom Drugsters, Tito Ramírez, The Dirty Browns, Os Amigos dos Músicos, The Cove e Stoyka.

As entradas xa poden adquirirse na páxina web 'www.wegow.com'. O Abono de dous días custa 50 euros e a entrada dun día 35. Hai descontos para os menores de entre 13 e 17 anos, mentres que os nenos de ata 13 anos poderán asistir de forma gratuíta.